Model Britt uit Hardenberg via Instagram naar Milaan en Parijs

Ze is nét zestien. En loopt nu al op de catwalk voor grote modemerken. Vorige week nog voor Prada in Milaan, modestad bij uitstek. De modellencarrière van Britt Ensink, vijfdejaars havo-leerling van het Vechtdal College in Hardenberg, lijkt als een speer te gaan. En dat allemaal dankzij Instagram.

Haar moeder woont in Gramsbergen, haar vader zo'n 45 kilometer verderop in Hardenberg. Tot voor kort was dit de wereld waarin het leven van Britt, begin deze maand zestien geworden, zich voornamelijk afspeelde. Inmiddels is dat wel anders, vertelt ze via de telefoon. „Ik zit in de trein, ter hoogte van Antwerpen. Onderweg naar Parijs voor de volgende modellenklus."

Prada

Vorige week beleefde ze haar voorlopige hoogtepunt, met haar debuut op de Italiaanse catwalk voor modehuis Prada. Ze kwam daar in beeld dankzij Instagram, zegt ze. „Een paar maanden geleden werd ik gebeld door Elvis Models. Ze hadden mij gescout op Instagram en vroegen of ik nog wat foto's wilde opsturen. Daarna kon ik langskomen. Dat leidde tot de opdracht in Milaan."

Droom

Als zestienjarige mocht ze in Milaan alleen meedoen met toestemming van één van haar ouders. Britt zegt dat dit géén probleem was. „Zij vonden ook dat dit een kans was die ik niet kon laten lopen. Ik heb wel mijn haar kort moet laten knippen, zodat mijn gezicht beter uitkwam. Natuurlijk deed ik dat, want dit is een droom die uitkwam."

Voor Britt was het de eerste keer dat ze zichzelf op zo'n groot podium mocht laten zien. Ze werd wel al eens eerder gescout en gevraagd, zegt ze. „Maar toen was ik twaalf en had ik nog een beugel. Ik was gewoon te jong." Haar school heeft meegewerkt door haar deze kans niet te ontnemen. „Dat betekent alleen niet dat ik zomaar vrij krijg voor iedere modellenklus die voorbij komt."

Elvis Models