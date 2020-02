Moeder Gebbie schrijft boek over gehandicapte maar altijd positieve dochter Aniek

Moeder Gebbie Olsman uit Mariënberg presenteert het boekje Leef je leven over haar gehandicapte dochter Aniek (26) in het gezin. ,,Bewust heb ik het verhaal kort gehouden. De vele bezoeken in de ziekenhuizen heb ik niet allemaal beschreven. Anders wordt het zo’n zeurverhaal, zo’n dikke pil.”

Het boek gaat over het leven van en met Aniek, die, toen ze anderhalf jaar oud was, een epilepsie-aanval kreeg. ,,Zwetend en schokkend lag ze in bed, met 42 graden koorts”, blikt de schrijfster terug in het boek. Van zondagavond tot donderdagochtend duurde deze aanval. De dokter gaf haar vrijwel geen kans daarna, slechts een middel zou kunnen helpen. En dat deed het. Sindsdien is ze half verlamd en zit ze in een rolstoel.

Zorgwoning

Is haar leven nog wel de moeite waard? Ze stelt de vraag in het boek. ,,Ja, ze kan zien met beide linkerhelften van de ogen. Ze kan goed kletsen en grapjes maken. Ze kan haar linkerarm goed gebruiken, ze is zindelijk en ze is positief naar anderen”, vertel ze trots over haar dochter die aandachtig meeluistert en soms in de lach schiet. Aniek woont nu in een aangepaste zorgwoning in Vroomshoop. Toen ze 21 werd, was dat haar wens. Er zijn nog meer wensen. Ze zou graag een vriend willen hebben. Ze heeft op haar werk op Valentijnsdag zelfs een briefje bij een man op zijn bureau gelegd. Na vijf minuten wist iedereen dat Aniek de aanbidster was. Nu heeft ze verkering met zanger Jannes, die haar tijdens zijn concerten altijd in de spotlights zet. We praten erover en Anniek glimt. ,,Ja, ik heb verkering met hem.”

Quote Wat een kruis, dat je zo’n kind hebt, wordt vaak gezegd door anderen Gebbie Olsman

Het boek is, met slechts 55 bladzijden, snel uitgelezen. De titel Leef je leven is bedacht door Aniek. Het is haar gevleugelde positieve uitspraak. Sommige ziekenhuisbezoeken worden in het boekje wel benoemd. Zoals de operatie aan haar rug, met ijzerwerk van hoog tot laag. ,,Vijf weken ziekenhuis en meer pijn dan de vorige keer”, meldt Gebbie. Maar toch overheerst het goede gevoel. Toch weet ze dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit. ,,Wat een kruis, dat je zo’n kind hebt. Dat wordt vaak gezegd door anderen. Maar dat kruis valt mee. Aniek is altijd heel positief en dat kan niet iedereen zeggen. Je moet niet negatief in het leven staan. Altijd weer zelf de slingers ophangen”, vertelt moeder Gebbie. Aniek lacht hard. ,,Ja, joepie. Slingers.”

Genen

Vijf jaar gelden bedacht ze om het boek te gaan schrijven. Voor anderen, om te laten weten dat het niet alleen kommer en kwel is wanneer je een gehandicapt kind hebt. ,,Maar vier jaar gelden kreeg ik een herseninfarct. Na de revalidatie heb ik het weer opgepakt. Ik schudde het verhaal echt zo uit mijn mouw, alles kwam weer boven en dat was soms best emotioneel”, vertelt ze en dan blijkt dat de positiviteit van Anouk ook in de genen van Gebbie zit. ,,Door de herseninfarct kan ik nu mijn arm niet meer gebruiken om te schrijven. Maar gelukkig heb ik er nog een.”