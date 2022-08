Moeder verwondde 2-jarig dochtertje in Dedemsvaart met ontbijtbord; taakstraf en behandeling

met video Ten Kate presen­teert revolutio­nai­re racer pas in Barcelona: ‘Even geduld aub’

Niet alleen multinationals als Yamaha en Pirelli zijn nauw betrokken bij het ‘rijdend laboratorium’ van Ten Kate Racing in Nieuwleusen, ook tal van regionale bedrijven helpen mee aan hun duurzame Motonext-project. Hierin wordt een biobrandstof op basis van houtsnippers, maïs en zuurstof ontwikkeld. ,,Zo gaan we niet alleen in de motorsport, maar ook in de samenleving het verschil maken.’’

23 augustus