Mohamed (26) uit Nieuwleusen geeft faciliteren mensensmokkel toe: ‘Ik was fout bezig, besef ik nu’

Zondagoch­tend in Dalfsen, de ‘op-één-na rustigste gemeente van Nederland’: ‘Ik had genoeg van de stad’

De gemeente Dalfsen is volgens een recent onderzoek de op-één-na rustigste gemeente van Nederland. Criminaliteit, geluidsoverlast of stormen? Het komt amper voor in Dalfsen. Alleen in Tytsjerksteradiel gebeurt nog minder, al scheelt het weinig. Reden om een kijkje te nemen. Dat doen we op het rustigste moment van de week: de zondagochtend.

18 juli