Molenstichting Ommen overweegt stap naar Raad van State na raadsbesluit molenbiotoop

Oproep van volle kringloop­win­kels in het Vechtdal: Houd spullen thuis en versterk ons!

6:00 Veel mensen zijn in deze tijden van corona massaal aan het opruimen geslagen en dat levert ook extra afval op. Dat is in het Vechtdal te zien aan het aantal dumpingen, maar ook aan de drukte bij kringloopzaken. De oproep van keten Noggus & Noggus, met winkels in Dalfsen, Ommen, Hasselt en Staphorst, is helder: ,,Als het kan, bewaar dan je spullen nog even.’’