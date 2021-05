Monnikenwerk in 42.000 puzzelstukjes voor de lol en het goede doel

,,Mijn zoon Jozua houdt van puzzelen. Hij is zeg maar een puzzeltalent. Eentje met met 2.000 stukjes was tijdens de kerst snel klaar. We gingen daarom op zoek naar een nieuwe puzzel”, blikt Aaron Stapel terug. ,,Via social media ontdekte ik deze, wel zeven-en-een-halve meter breed. Het kostte 300 euro, dat kon ik wel lijden. ‘Vind je dat leuk Jozua, redden we dat?', vroeg ik hem. Ja, dus we hebben hem gekocht.” In de nu lege grote doos zaten zeven zakken met daarin 6.000 stukjes. Nu hij af is, kun je lopend langs de tafel een wereldreis maken. Australië, het Midden-Oosten, Europa, met onder andere een plaat van Amsterdam en Brussel en daarna ga je verder naar het westen. Met Amerika en Zuid- Amerika.”