Monument ‘Anker van Hoop’ staat na renovatie weer aan de Vechtkade in Ommen

Oplossing voor zandtrans­port naar Engberts­dijks­ve­nen: opluchting voor Klooster­haar

Maandenlang is er over gedebatteerd, maar nu is er eindelijk een oplossing voor het transport van zand naar de Engbertsdijksvenen. Kloosterhaar hoeft niet meer te vrezen voor tienduizenden transporten met vrachtwagens dwars door de nu al veel te drukke Dorpsstraat. Tot grote opluchting van Harm Schepers, voorzitter van Plaatselijk Belang Kloosterhaar, wordt het transport nu geregeld via een noodweg tussen de zandwinplas van Anker en het natuurgebied, die de N343 kruist met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

6 juli