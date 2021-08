Motorcrossers Dalfsen vrezen toekomst nu boete dreigt om kabaal: ‘De N340 maakt meer lawaai’

Alfons Hendriks verheft even zijn stem wanneer de voorzitter van motorcrossclub De Vechtspeurders de geluidslimiet voor de baan in Dalfsen wil aanstippen. ,,Wanneer je hard praat, dan zit je zo op het aantal decibellen dat we maximaal mogen produceren. En dan heb ik het niet eens over het geluid op de baan zelf, maar bij huizen een heel eind verderop. Hoewel we er alles aan doen, gaan we er snel overheen.” Tot voor kort dan. ,,We hebben nu een dwangsom van de gemeente Dalfsen gekregen. En houden het stiller.”