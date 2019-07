Motorrijder gewond bij Beerze

column Buurman neemt nog een limoncello

10:00 Bij de pranzo, de lunch, is het vaak al raak. Tja…., in dat ‘typisch Italiaanse restaurantje’ waar de lokalen ook luidruchtig tafelen, werkt iedereen behoorlijke hoeveelheden weg. En dan pas je je uiteraard een beetje aan de nationale mores aan, niet dan, ja toch? Integreren valt te leren. Aperolletje spritz vooraf en zet u ook maar direct een rode en een witte neer. Die stokdove zesennegentigjarige nonno met zijn drie kleinzonen die naast je zitten te eten, willen voortdurend met je proosten en het is onbeleefd ze af te weren. Ze laten nog wat flessen aanrukken en Salute dan maar weer, ‘op het leven’, schreeuwen wij de oude baas toe. Nog een Montenegrootje van het huis bij de espresso? Vooruit maar.