Motorrijder komt om het leven bij ongeval in de buurt van Ommen

video Week van de Techniek in Slagharen: ‘Een jaar geleden was ik nog 1,30, toen kwam corona, en nu ben ik 1,40. En mag ik wél in deze achtbaan’

22 april Achtbaan Gold Rush in attractiepark Slagharen heeft een topsnelheid van 95 kilometer per uur en werd vier jaar terug in vijf maanden als een bouwdoos in elkaar gezet. Daar komt een hoop techniek bij kijken, zo zag een select gezelschap basisschoolleerlingen donderdagmiddag van wel heel dichtbij. ,,Dit is zo tof.”