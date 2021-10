Mountainbiker naar het ziekenhuis na harde val in bos bij Diffelen

GGD IJsselland sluit na komende zaterdag de vaccinatie­lo­ca­tie in Hardenberg

14 oktober GGD IJsselland sluit de priklocatie in de Evenementenhal aan de Energieweg in Hardenberg. Inwoners kunnen zich hier nog tot en met zaterdag 16 oktober laten vaccineren. Na deze datum kunnen ze nog terecht in bijvoorbeeld Hoogeveen of Zwolle.