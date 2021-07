Muziek in de Tuin Balkbrug gaat coronaproof op herhaling

Maar al snel waren er nieuwe eigenaren gevonden die hun ruime tuin voor het evenement ter beschikking willen stellen. Ook het aantal bands was weer snel op peil en zo konden Knol en Broek verdergaan met de voorbereidingen. ,,We houden Muziek in de Tuin Balkbrug dit jaar op zondag 22 augustus, tenminste als het coronavirus geen roet in het eten gooit. Dit is de laatste zondag van de schoolvakantie. We denken dat veel mensen dan alweer een tijdje terug zijn van vakantie en weer zin hebben in een leuk feestje.’’