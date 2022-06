Mysterie in Ommen: politie zwijgt over groot onderzoek naar gewond kind

MET VIDEODe toestand rond het gewonde kind in de Govert Flinckstraat in Ommen is nog steeds in nevelen gehuld. De politie doet al enkele dagen forensisch onderzoek in een woning, maar houdt de kaken voorlopig stijf op elkaar als het gaat over de toedracht of achtergrond van het incident.

Het enige dat de politie tot nu toe heeft willen zeggen, is dat een man en een vrouw uit Ommen zijn aangehouden ‘in verband met een incident waarbij een kind gewond is geraakt’. Wat er precies is gebeurd en wat de relatie tussen de twee arrestanten en het kind is, blijft gissen.

Volledig scherm De politie doet nog steeds forensisch onderzoek. © Arjan Bosch

Volgens onze verslaggever ter plekke is het huis nog altijd afgeschermd met hekken, met daartussen een grote bus van de recherche: een zogenaamde plaats delict-unit. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Zo nu en dan rijden gewone busjes van rechercheteams de straat in en af en toe gaat het hekje open waardoor mogelijk wat bewijsmateriaal wordt veilig gesteld.

‘Doodnormaal gezin’

Veel bekijks is er ook niet: het is een rustige straat en veel buurtbewoners zijn naar het werk. Een buurman die pal naast het huis in kwestie woont, is wel thuis en reageert ‘perplex’. Hij wil niet met zijn naam in de krant, maar volgens hem gaat het om een ‘doodnormaal gezin’ dat enkele jaren geleden in de wijk is komen wonen. Ze zouden toen het initiatief hebben genomen voor een buurtbarbecue, die er door corona nooit is gekomen.

Volgens de buurman was er ‘geen enkel signaal’ dat er iets bijzonders aan de hand zou zijn in het gezin, maar stonden er de laatste dagen al wel vaker politieauto’s in de straat. Sinds gisteren is de woning volledig afgeschermd door de politie.

Volledig scherm De recherche heeft een zogenaamde plaats delict-unit geplaatst. © Arjan Bosch