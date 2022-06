Mysterieus tafereel in Mariënberg: voorbijgangers treffen kapotte fiets en schoenen aan vlakbij kanaal

Eerste tropische dag in Oost-Nederland lijkt in aantocht: ‘Het wordt broeierig’

Zonaanbidders opgelet! In het zuiden van Europa is het al heet en die warmte komt later deze week ook naar Nederland. Met name in het oosten van het land kunnen de temperaturen op vrijdag en - vooral - zaterdag oplopen naar 30 graden of meer: tropisch dus. Bovendien voelt het dan broeierig of klam aan, voorspelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza.

