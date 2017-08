N34 maand op slot bij Hardenberg

Verbouwd uitvaartcentrum in Nieuwleusen weer in gebruik

6:11 Het is nog even wennen voor de uitvaartleiders en medewerkers, want zowel de indeling als de route van het gebouw is veranderd. Belangrijker: het sterk gemoderniseerde uitvaartcentrum aan de Ds. Smitslaan in Nieuwleusen is weer in gebruik.