Na 100 kilometer hardlopen heeft Hardenberger René van der Beek ruim 3.000 euro binnen voor Kika

Het is zaterdagmiddag half drie. Van der Beek komt weer thuis, na een rondje van 6,7 kilometer door Hardenberg. Nog voor het ochtendgloren is hij al aan het rennen. Ieder uur loopt hij hij vanuit zijn huis een rondje van 6,7 kilometer. Het is een idee dat uit Amerika komt: 100 mijl in 24 uur en dat is omgerekend 6,7 kilometer per uur. Degenen die dat volhouden zijn de Last Men Standing.