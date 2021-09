Na jaren heeft de Hardenbergse jeugd met Next Level weer een eigen stek

Gedoe rond uitreiking Cultuur­prijs Ommen: ‘Verkiezing is niet eerlijk gegaan’

15 september De gemeentelijke Cultuurprijs 2021 is gewonnen door Kunstkring Ommen. Blije gezichten, maar ‘verliezer’ Harry Woertink vindt dat het spel niet volgens de regels is gespeeld, omdat jurylid Brord Goeting voorzitter van de winnende club is. Wethouder Ko Scheele is de gebeten hond. ,,Dit was een showtje.”