Na optreden met Crescendo-KNA kan Gé Reinders bijna ‘oetblaoze’

,,Dat stuk heeft mijn leven helemaal veranderd’’, zegt de dit jaar 65 jaar geworden Reinders over het nummer dat ieder jaar in de Top 2000 staat. Als dank heeft hij onlangs besloten de bladmuziek van zijn composities gratis ter beschikking te stellen aan de blaaswereld. Hoewel het hem tijdens het optreden in de Voorveghter niet was aan te zien, is vooral zijn leeftijd de reden geweest dat Reinders heeft besloten te stoppen met de volgens hem energievretende concertreeksen. Niet voor niets heeft hij deze laatste tournee Oetblaoze genoemd. En dat gaat hij binnenkort doen. Na het optreden met Crescendo-KNA volgen er nog twee met het allerlaatste optreden op 9 juni in het openluchttheater in Valkenburg.