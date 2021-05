Na overlijden schoonmoeder strijdt Miranda uit Dalfsen voor schaduw: ‘Zorg dat je niet verbrandt’

Zo moeilijk was het in de eerste weken van het zwemseizoen bepaald niet om schaduw op de zonneweide te vinden, maar als de koperen ploert zich naar het zich laat aanzien vanaf dit weekeinde wat harder gaat schijnen, dan zijn bij het bad in Dalfsen genoeg donkere plekjes. Miranda van Lohuizen zorgde ervoor dat lokale bedrijven, zwembad Gerner en KWF Kankerbestrijding de handen ineensloegen en drie grote doeken plaatsten. „En bij het peuterbadje staan parasols. Als de zon dan te fel wordt, kunnen mensen daar even schuilen.”