Na poetsbeurt ligt openluchttheater Gramsbergen er fraai bij, maar nu nog artiesten

Twintig jaar kunst langs de Vecht vastgelegd in magazine

20 juni Tachtig kunstwerken in de open lucht vormen de twintig jaar bestaande Kunstroute Vechtdal. De route op Duits en Nederlands grondgebied volgt de Vecht. Twintig jaar geleden opende Koningin Beatrix de grensoverschrijdende route. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan is in Hardenberg een jubileummagazine gepresenteerd.