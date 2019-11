Na ruim honderd jaar komt er een einde aan café-restaurant de Driesprong in Lemele

Café-restaurant de Driesprong in Lemele, nu in handen van de vierde generatie Bennink, wordt na meer dan honderd jaar verkocht. De kans bestaat dat het enige café in het centrum van het dorp een andere bestemming krijgt. Dan zullen de bewoners ergens anders heen moeten voor een hapje en een drankje.

Mede-eigenaar Henk Bennink hoopt in de winter al een koper te hebben en legt daarbij uit waarom er een einde komt aan het familiebedrijf. ,,Mijn zoon Herald is samen met mijn vrouw en mij nu de eigenaar van de Driesprong. Het bedrijf staat nu tien jaar op de naam van mijn zoon, maar na al die jaren hard werken, is hij er wel klaar mee. ‘Ik wil dit niet mijn hele leven doen’, zegt hij dan.’’

,,Hij is een alleenstaande kok en als hij in de keuken staat, helpen wij hem in de bediening. Op deze leeftijd kunnen wij het ook niet meer opbrengen, want ik ben 71 en mijn vrouw 68 jaar. Hij zou dan iemand in vaste dienst moeten aannemen, maar met al die onkosten die je tegenwoordig hebt, is dat een lastige zaak.’’

Trekpleister

Aan het bedrijf zelf ligt het niet, zegt Bennink. ,,De zaken gaan prima. We zitten op een perfecte locatie, midden in het dorp, met een prachtig terras. Ook over het aantal bezoekers hebben we geen klagen, want er komen altijd wel mensen. Veel toeristen lopen langs het Pieterpad, (de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland die van Pieterburen naar de Sint Pietersberg bij Maastricht voert, red.) zij komen hier graag lunchen.’’

De Driesprong is het enige café in het centrum van het dorp en daarom hoopt Herald Bennick dat de volgende eigenaar de horecagelegenheid in stand wil houden. ,,Het kan zomaar zijn dat diegene er iets anders mee wil doen. Voor zo’n gemeenschap als Lemele zou het een flink gemis zijn, want dan wordt het een dooie bende hier. Als het terras hier vol zit, is het gezellig en zorgen wij voor reuring in het dorp. De mensen uit het dorp kunnen hier ook terecht voor een patatje, anders moeten ze het dorp uit.’’

,,Je hebt hier in Lemele een pitch & putt-golfbaan waar je een kopje koffie kunt drinken en er zit een camping met een kantine, maar deze twee reken ik niet mee. Wij zijn het echte café van Lemele.’’

Tot het einde

Een ding weet de café-eigenaar zeker: het bedrijf gaat niet dicht voor de nieuwe eigenaar zich heeft gemeld. ,,Er waren wel geïnteresseerden, maar die zijn afgehaakt. Ook waren er gegadigden die het wilden huren, maar wij willen het alleen verkopen. Ik heb goede hoop dat er in de winter een koper komt. Tot die tijd blijven wij doorgaan.’’