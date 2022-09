Na veertig jaar sluit bekende bakkerij in Hardenberg de deuren: ‘Medewerkers kregen tranen in hun ogen’

Huurwonin­gen in boerderij moeten starters in Vilsteren een kans geven: ‘We hebben ze nodig’

Het aantal huurhuizen in Vilsteren verdubbelt bijna, doordat een boerderijpand verbouwd wordt. De drie nieuwe woningen geven jongeren opties om in het dorp te blijven en moeten bijdragen aan doorstroming op de huizenmarkt. Doordat ze op erfpachtgrond komen, was een hypotheek jarenlang het obstakel voor de opdrachtgevende stichting. ,,Maar de aanhouder wint.”

2 september