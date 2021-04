Nachtvorst op komst, fruittelers vrezen gevolgen: ‘Geen oogst betekent geen opbrengsten’

Regeninstallaties en kachels aan: fruittelers doen er alles aan om de tere bloesem te beschermen tegen de kou. Michiel Appelhof, van Fruitbedrijf Appelhof uit Zeewolde is dag en nacht in de weer met de gewassen. Appelhof: ,,We hebben vannacht net niet beregend. Om tien voor twaalf ging het vries-alarm af. Je kunt als fruitteler de gewassen beregenen tegen droogte, maar ook tegen kou. Als water namelijk bevriest, komt er ook warmte vrij waardoor het precies 0 graden blijft onder een laagje ijs.”