NAM wil transport afvalwater door Vechtdal stoppen: wachten op vergunningen

Transport afvalwater NAM via Vechtdal onder verscherpt toezicht; OM onderzoekt nalatig­heid

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt verscherpt toezicht op alle activiteiten van de NAM rondom de injectie van productiewater. Dat afvalwater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, wordt via een leiding door het Vechtdal naar Twente getransporteerd. Aanleiding is het onderzoek van de NAM naar een scheur in de buitenbuis van een injectieput in het Twentse Rossum.

30 juni