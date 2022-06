Naturistenclub bij Hardenberg gaat met de billen bloot: ‘Kom soms collega's tegen op vakantie’

Graadmeters heeft naturistenvereniging Balderhaar zo niet, maar als het wat te fris tussen de benen of op het bovenlijf wordt, dan schieten de campinggasten heus wel een spijkerbroek of sweater aan. En in de gezamenlijke barruimte waar een bingo of een quiz wordt gehouden? ,,Met kleding”, zegt voorzitter Piet Terpstra (69), die vanuit Olst de vereniging bestiert. ,,In die zin is onze camping niets anders dan ieder andere. Maar wanneer het warm wordt, dan vinden we het dragen van kleren belemmerend. Dan doen we die uit.”