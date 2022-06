Niet bumper aan bumper op nieuwe camperplaats in Beerze

,,Wat een ruimte heb je hier” zegt Dicky Klaver uit het Groningse Lutjegast. Met haar man Jan noemen ze zichzelf de beginnende camperaar. Op Facebook werden ze naar Beerze gelokt. Met een kopje koffie en een goed boek komt zij hier de tijd wel door. ,,De ontvangst was hier ontzettend vriendelijk, we kregen eitjes en droge worst toen we kwamen. Maar we blijven niet lang hoor, we hebben een camper dus moeten we wel verder”, vertelt ze. Een reis naar Noorwegen is hun droom die ze gaan verwezenlijken.