Nieuw elan voor De Woage in Gramsbergen; ‘Volledig nieuw maar met respect voor het oude’

Het was een forse overgang voor het stel in oktober vorig jaar. Vanuit de geöliede keuken en restaurant van tweesterrenchef Jarno Eggen en Cindy Borger naar het restaurant in Gramsbergen met een traditionele keuken en veel minder personeel. ,,We konden het restaurant niet eerder overnemen", vertellen Jansen en Kleine. ,,Zo kwamen we op deze oplossing, meedraaien in het restaurant en zo de zaak, de gasten en Gramsbergen leren kennen.”