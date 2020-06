Nieuw havengebouw Ommen is het lange wachten dubbel en dwars waard

Turboroton­de sluit straks N340 bij Varsen op N48 aan

15:56 De werkzaamheden om de N340 bij Ommen soepel te laten overgaan op de N48 zijn inmiddels begonnen. De verwachting is dat de nieuwe verbinding in november in gebruik wordt genomen. Rotondes moeten de doorstroming op de weg van Zwolle naar Hardenberg en het Twentse achterland versoepelen.