Nieuw veerpontje over de Vecht veroorzaakt direct een file van fietsers bij Varsen: ‘Weer een pareltje erbij’

‘Uitslaande brand’ in Dalfsen: onderne­mers uit Dalfsen vliegen elkaar in de haren om brief

25 augustus Stampei in Dalfsen. Eén van leden van Ondernemend Dalfsen is woest op het bestuur van de ondernemersvereniging. Via een brief is, zo vind ze, haar naam besmeurd en is ze in een kwaad daglicht gesteld. En dus eist ze via een kort geding een rectificatie met excuses én wil ze schadevergoeding.