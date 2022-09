Nieuwe aanhouding voor ‘hameroverval’ op supermarkt Dedemsvaart

Dalfsen moet groener kleuren na bijeen­komst over biodiversi­teit: ‘Aanpak eikenpro­ces­sie­rups werkt’

De roep om meer biodiversiteit leidde tot een volle werkschuur van Havezathe Den Berg in Dalfsen. De gemeente wil de burger laten meepraten over dit actuele onderwerp, maar in deze bijeenkomst waren het toch hoofdzakelijk mensen uit de groene groepen die een luisterend oor leenden.

14 september