Nieuwe bank in Stegeren van 6000 jaar oud hout

Roel Westerman is kunstenaar en werkt graag met hout. Maar hij is ook gek op historie en pluist wekelijks de bodem in het Vechtdal uit. Zo stuitte hij vorig jaar bij de Karshoek op eiken die 6000 jaar geleden in het landschap stonden. Gitzwarte eiken vond hij, met wel 300 jaarringen. Bij eentje leek de bliksem ingeslagen. Er was er ook met een bijl was omgehakt, zo’n 5000 jaar geleden.