Nieuwe eigenaren Tuunte kraken CNV

De modeketen, met winkels in onder meer Apeldoorn, Eerbeek, Hardenberg, Zutphen, Lochem Vorden, Borculo, Harderwijk en Raalte ging in augustus bankroet en maakte vervolgens een doorstart met de helft van de veertig winkels. Daarbij was geen plaats voor de oud-medewerkers. Met hulp van CNV proberen ruim honderd voormalige personeelsleden via de rechter hun baan terug te krijgen of alsnog in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding.

Medewerkers

Ondanks het stormachtige weer waren 55 voormalige medewerkers, voornamelijk afkomstig uit Twente en de Achterhoek, naar Zutphen gereisd. Ze volgden de rechtszaak vanaf de publieke tribune.

Hun advocaat betoogde dat bewust is aangestuurd op een faillissement om van oudere en daardoor duurdere werknemers af te komen. De later ontslagen medewerkers kregen al voor het bankroet vertegenwoordigers van de nieuwe eigenaren in hun winkels en magazijnen op bezoek.

Vooropgezet plan

Er was sprake van een vooropgezet plan voor een doorstart en dat is in strijd met eerdere uitspraken van het Europese Hof, aldus de advocaat. “De curator was weliswaar vóór het faillissement niet betrokken bij de doorstart, maar heeft het plan wel uitgevoerd.”

Leger

De raadsvrouw van de oud-medewerkers van Tuunte vond in de rechtszaal in Zutphen een legertje collega’s tegenover zich. Ze vertegenwoordigen de curator en de nieuwe eigenaren, bestaande uit investeringsmaatschappij Zoef en Roose bv, een combinatie van oud-aandeelhouder Rootinck en Jola Mode.

Imagoshow

In de afgelopen maanden hielden de nieuwe eigenaren hun kruit droog en wilden ze niet op beschuldigingen van CNV reageren, maar in de rechtszaal haalden ze hard uit. Ze betichtten de vakbond er van de oud-medewerkers te misbruiken voor een imagoshow. “Wat ons betreft, worden ze door CNV voor het karretje gespannen. We hebben begrip voor de emoties van de vroegere medewerkers, maar de vakbond stookt die emoties op en projecteert het aan partijen die met het faillissement niks te maken hebben.”

Gewoon

Er was volgens hen sprake van ‘een gewoon faillissement’ waarbij de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers op de gebruikelijke manier is beeindigd. Het ging al langer slecht met Tuunte Fashion. Op zo’n moment is het normaal dat partijen worden benaderd of ze willen helpen het bedrijf overeind te houden, aldus de advocaten. Toen dat niet lukte, zegde investeerder Mc Yawl Participaties van de Winterswijkse miljonair Anjo Joldersma het krediet op.

Beste bod

Met het bankroet ontstond volgens de huidige eigenaren een nieuwe situatie. De advocaat van curator gaf aan dat ze van de vijf serieuze overnamekandidaten met het beste bod kwamen. Dat vertegenwoordigers van de nieuwe eigenaren al voor het faillissement in Tuunte-winkels rond hebben gekeken, wil niet zeggen dat er sprake was van een vooropgezet plan. “Het zijn aannames. Stemmingmakerij op basis van horen zeggen. CNV beweert van alles maar toont dat nergens aan.”

Rechter I. van Dorp moet uitsluitsel geven. Ze doet over twee weken uitspraak.