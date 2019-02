Nieuwe informatie over woningoverval in 2015 in Hollandscheveld leidt tot heropenen onderzoek

Nieuwe informatie over een woningoverval in 2015 in Hollandscheveld, grenzend aan Schuinesloot, leidt er tot dat de politie het onderzoek nu heropent. Vandaag wordt een nieuw buurtonderzoek gedaan en op 12 februari wordt aandacht aan de overval besteedt bij Opsporing Verzocht.

In 2015 is in de nacht van 30 op 31 december een overval geweest op een woning aan de Langedijk in Hollandscheveld, meldt de politie via social media. 'Daarbij is ook geschoten', aldus de politie.

De politie startte destijds meteen met een onderzoek maar dat leidde toen niet tot een aanhouding. ‘Doordat we nieuwe informatie hebben gekregen kunnen we verder met het onderzoek. Dat er bij de overval geschoten is hebben wij destijds niet gemeld, omdat dat in die tijd niet in het belang van ons onderzoek was’.

‘Op het moment van de overval waren er twee bewoners thuis. Eén van hen begon te schreeuwen en met spullen te gooien. De twee overvallers vluchtten toen, zonder buit, de woning uit. Niemand raakte gewond’.

Buurtonderzoek

Vandaag wordt er een buurtonderzoek gehouden aan de Hollandscheveldse Opgaande en de Langedijk. ‘Dit hebben wij net na de overval ook gedaan, maar gezien de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek bezoeken we omwonenden nogmaals’.

‘We zijn ons er van bewust dat het erg lang geleden is', erkent de politie. ‘Maar dat betekent niet dat wij niet alsnog graag deze zaak op willen lossen. Heb je in het verleden nog niet met ons gesproken, maar heb je toch informatie voor ons over deze zaak? Laat het ons weten. Het kan natuurlijk ook dat je in de afgelopen jaren een keer iets hebt gehoord over deze overval, we horen het graag’.

De politie kan worden bereikt via 0900-8844 of via Meldt Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Opsporing Verzocht