Nieuwe meander en een hoogwaterdrempel: werkzaamheden aan de Vecht bij Stegeren zijn afgerond

Bij Stegeren werd er in de Vecht een nieuwe slinger gegraven, een zogenoemde meander. De rivier is daardoor met vierhonderd meter verlengd. De meander moet zorgen voor meer stroming in de Vecht, wat gunstig is voor waterdieren en -planten. Daarnaast zorgen meanders ervoor dat het water een langere weg aflegt, waardoor het water beter vast kan worden gehouden in tijden van droogte.