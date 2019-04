Nieuwe plannen voor lagere snelheid op Beatrixlaan in Nieuwleusen

Drempels

Vijf van de zes raadsfracties hechtten hun goedkeuring aan de plannen, alleen de PvdA stemde tegen. ,,We zijn voor een veilig middengebied, maar willen juist dat er een totaalplan komt voor de verkeersstromen in het hele dorp”, aldus woordvoerder Leander Broere. ,,En de oplossing schuilt niet in het aanleggen van nog meer drempels. Veel inwoners hebben er problemen mee. Het onderwerp leeft in Nieuwleusen.”

Wethouder Ruud van Leeuwen zegde toe dat hij graag wil kijken maar een samenhangende oplossing. ,,Maar we willen daar even mee wachten totdat er duidelijkheid komt over de heringerichte kruispunten van de N377 met de Backxlaan en Evenboersweg. Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen hoe de verkeersstromen dan gaan lopen. We willen geen plannen maken waar we later spijt van krijgen.”