Nieuwe reisregels Duitsland beperken boer Egbert in grensgebied Hardenberg

,,Duidelijk, duidelijk minder druk’’. Vanuit zijn boerderij aan de Vennebrügge heeft Egbert Kampherbeek (63) goed zicht op de Nederlands-Duitse grens voor zijn deur. Tot en met Pasen was het hier een stuk drukker met Nederlanders die nog even goedkoop gingen tanken in Duitsland. ,,Auto aan auto was het’’, weet hij nog van paasmaandag. Toen dinsdag de nieuwe reisregels ingingen, was het direct te merken op dit punt, waar de Duitslandweg overgaat in de Vennebrügge: het werd een stuk stiller.