Nieuwe windmolens in Nieuwleusen bijna klaar: ‘Gaat nooit zo snel als je zou willen’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet zet neerwaart­se lijn in met coronabe­smet­tin­gen en situatie Flevoland nog altijd ‘zeer ernstig’

3 september Na een dagenlange stijging is het aantal coronabesmettingen in het afgelopen etmaal iets gedaald in Nunspeet. Landelijk springt deze gemeente er nog wel bovenuit. Ook Rijssen-Holten en Steenwijkerland doet het iets beter dan gisteren.