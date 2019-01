Nieuwjaarsduik in water van 6 graden

Bij de nieuwjaarsduik in natuurbad Heidepark in Lemelerveld, waar de watertemperatuur 6,4 graden was, gingen ruim veertig personen het water in. De duik werd georganiseerd door de Vrienden van de Sprokkelaars. De opbrengst is bestemd voor een goed doel, een optreden van clown Puk, die 10 januari optreedt in kulturhus De Mozaïek voor mensen met verstandelijke beperking die in Lemelerveld wonen en/of werken.