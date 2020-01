Nieuwjaarsduik Nieuwleusen levert flink geld op voor het goede doel

Het exacte bedrag kan Dick van Lenthe nog niet geven, maar hij verwacht dat de Nieuwjaarsduik dit jaar zo’n vierduizend euro oplevert. ,,Het aantal deelnemers neemt ieder jaar toe’’, zegt hij voorafgaand aan de frisse duik in de vijver aan de Vechtland in Nieuwleusen. ,,Vorig jaar hadden we zo’n dertig deelnemers, nu gaan we zeker over de veertig.’’

Tot op het laatste moment melden zich nog deelnemers aan. Anderen lijken juist een beetje vertwijfeld of ze er wel goed aan doen. ‘,,Het is toch wel koud’’, zegt een meisje, bibberend diep weggedoken in haar dikke jas. Toch staat zij even later gewoon tussen de deelnemers tijdens de voorbereidende warming-up en duikt ze het koude water in. De grote glimlach bij het verlaten van het water spreekt boekdelen, het is haar blijkbaar meegevallen.

Voor de deelnemers staan er twee grote tenten klaar waar men zich snel kan opwarmen en omkleden. Niet voor niets want het was buiten guur en koud, maximaal zo’n drie graden terwijl de temperatuur van het water maar enkele graden hoger was. ,,Een applaus voor de duiker’’, zegt Dick van Lenthe na afloop. De duiker was paraat voor eventuele calamiteiten, net als de EHBO’ers, maar gelukkig hoefden zij niet in actie te komen.

Medgidia

Acht jaar geleden werd de eerste Nieuwjaarsduik gehouden. Er mag inmiddels van een traditie gesproken worden. De duik is de eerste activiteit voor het project Medgidia van dit jaar. Dick en Gerrie van Lenthe gaan ieder jaar, samen met een groep van twaalf jongeren en een aantal vrijwilligers, naar Roemenië. Daar wordt een vakantieweek verzorgd voor zo’n veertig kinderen uit kansarme gezinnen. ,,In totaal hopen wij ook dit jaar zo’n 7 à 8.000 euro mee te nemen voor de projecten daar’’, zegt Van Lenthe. De deelnemers aan de Nieuwjaarsduik betalen minimaal tien euro en kunnen zich ook laten sponsoren. Verder worden er dit jaar meer activiteiten ondernomen om geld te verdienen voor het project in Roemenië.

Quote Hier kan het water wel koud zijn, maar vaak wijs ik dan naar de barre omstandig­he­den waarin de kinderen in Roemenië moeten leven Dick van Lenthe