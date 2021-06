Nieuwleusen krijgt nieuwe kans voor glasvezelaanleg

Ik Ver­trek-duo Everth en Frenske uit Dedems­vaart snakt naar einde lockdown: ‘Kasteel kost ons nu vooral geld’

6 juni Ik Vertrek wordt voor Everth en Frenske Visscher Ik Blijf. Het statige, maar vervallen Le Château du Grand Coudray in de Loire is nog verre van af, maar voor het roemruchte stel uit Dedemsvaart ‘kump ’t zoas 't kump’. De zomer lonkt, net als het einde van de lockdown. Frankrijk ontvangt weer toeristen. ,,Leven in de brouwerij.”