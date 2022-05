Nieuwleusen zet met kampioenschap de kroon op zeldzaam seizoen: ‘Dit maak je niet vaak mee, nee’

Het ene kampioenschap is het andere niet. Nieuwleusen verdient de hoofdprijs op een manier zoals dat maar zelden voorkomt, met 21 overwinningen in 22 wedstrijden. Het unieke karakter van die prestatie is ook wel ingedaald, stelt trainer Jeroen Elzinga. ,,In dit kalenderjaar hadden we twaalf duels gewonnen, doelcijfers 44-1. Dat maak je niet vaak mee, nee.’’ Daarom is die titel er nu al, terwijl er nog vier wedstrijden te spelen zijn.