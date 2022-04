Nieuwleusen Zuid krijgt glasvezel: aannemer BAM Telecom gestart met aanleg van glasvezelnetwerk

Aannemer BAM Telecom werkt de aankomende weken, in opdracht van Delta Fiber Netwerk, aan de aanleg van het glasvezel. ,,Een goede internetverbinding is belangrijk, omdat we steeds meer online doen”, aldus wethouder André Schuurman van de gemeente Dalfsen. ,,Ik ben erg blij dat nu ook de bewoners in Nieuwleusen Zuid de kans krijgen om voor glasvezel te kiezen. Het is een mooie stap vooruit in het verbeteren van de bereikbaarheid in onze gemeente.”