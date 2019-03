Nieuwleusenaar (21) verdacht van verkrachting twee jonge vrouwen: ‘Meisjes zijn heel goedkoop’

Hij heeft de reputatie niet respectvol tegenover vrouwen te staan. ,,Ik zie zoveel vrouwen op feestjes en soms heb ik seks met ze. Als ze dat niet willen moeten ze maar thuisblijven. Ik maak er gebruik van,’’ zegt de 21-jarige A.T. uit Nieuwleusen er zelf over. Hij wordt verdacht van verkrachting van twee jonge vrouwen.

Voor de rechtbank in Zwolle hoort hij vijf jaar cel tegen zich eisen. Wat hem betreft onzin: ,,Ze hebben me eerder vrijgelaten, dan is het klaar toch. Beetje raar dat ik hier nu zit.’’ Hij is op 1 oktober, na een eerdere aanhouding, vastgezet.

Een van de slachtoffers was op 15 april vorig jaar bij de Agnietenplas in Zwolle aan het chillen met een paar vrienden. Ze zou door hen naar huis worden gebracht, maar werd toen, naar haar zeggen, op de achterbank van een auto verkracht door een haar onbekende man. Daarbij zou een van de vrienden hebben geholpen door haar broek uit te trekken, haar handen vast te houden toen ze tegenstribbelde en haar in het gezicht te slaan.

Zwijgrecht

De dader is wat betreft het Openbaar Ministerie Nieuwleusenaar T. Die kan zich, een half jaar later bij het verhoor bij de politie niet herinneren of hij de genoemde datum seks heeft gehad met het slachtoffer in het recreatiegebied. ,,Hoe moet ik na zes maanden weten wie wie is. Meisjes zijn heel goedkoop’’, is het weinige dat hij erover los wil voor de rechtbank. Verder beroept hij zich voornamelijk op zijn zwijgrecht.

Een maand later, in mei, krijgt de politie een tweede melding over een verkrachting. In een huis in de Zwolse wijk Holtenbroek treffen ze T. aan en een huilende vrouw, die krassen op haar lichaam had. Ze was, aldus haar verhaal, meegereden met T., die de beste vriend van haar toenmalige partner is en die ze daarom vertrouwde. Ze zijn aan het rondrijden gegaan en ‘ergens’ in het bos bij Nieuwleusen zou ze in de nacht verkracht zijn: ook weer op de achterbank van zijn auto. Ze was, zegt ze in haar aangifte, nog bloot de auto uitgerend, maar was toen weer naar binnen gesleurd.

Knock-out

T. zegt erover: als we seks hebben gehad, is het niet gedwongen geweest. Hij beweert dat ze beiden een poosje knock-out in de auto zijn geweest na het nuttigen van een fles raki (sterke drank), en dat er in die tijd mogelijk wat was gebeurd.

Zijn advocaat vindt dat er maar één conclusie mogelijk is: vrijspraak omdat er geen overtuigend bewijs is. De slachtoffers worden door de officier van justitie als ‘stille, kwetsbare meisjes’ omschreven, die het heel moeilijk vinden te praten over wat hen overkomen is. Ze hebben smartengeld gevraagd van 6.500 en 5.000 euro.