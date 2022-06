Nieuwleusenaren zien toekomst in ‘historische plek’ van ’t Witte Peerd: ‘Kans doet zich maar één keer voor’

,,Het zijn eigenlijk drie losse bedrijven onder één dak, waarvan de naam een legendarische klank heeft. En omdat er op horeca- en uitgaansgebied de laatste jaren al zoveel verloren is gegaan in Nieuwleusen en omgeving, vonden we het de moeite waard om ’t Witte Peerd te behouden.” Aldus motiveert Klaas Kooiker de overname van het roemruchte partycentrum annex café en cafetaria in het dorp.

Kooiker – oorspronkelijk uit Rouveen, maar sinds de millenniumwisseling woonachtig in Nieuwleusen – en zijn dorpsgenoten André Massier en Arian Dijsselhof besloten ’t Witte Peerd over te nemen en voort te zetten. Dit nadat de huidige eigenaren Dennis Kleinlugtenbeld en Monique Koning kenbaar maakten er na zeventien jaar mee te willen stoppen.

In de coronaperiode, die het besluit van Dennis en Monique in een stroomversnelling bracht, zijn de contacten gegroeid en kwam de overname ter sprake, vertelt Kooiker. ,,In Nieuwleusen zelf zijn in de loop der jaren al verschillende vergelijkbare gelegenheden gesloten, net als in Balkbrug en Staphorst. Woningbouw op deze plek had een alternatief scenario kunnen zijn, maar we vonden dat deze ontmoetingsplek niet verloren mocht gaan voor Nieuwleusen. Het is een plek met een historie die meer dan honderd jaar teruggaat.”

Uitbater

Kooiker, die beroepshalve handelt in fosfaatrechten, en Massier, die een bedrijf in diervoeders en aanverwante benodigdheden heeft, onderzochten de mogelijkheden van een overname in samenspraak met Arian Dijsselhof. Die nam in 2019 café De Brouwerij over en zette deze zaak voort onder de naam Proeflokaal Zuid. ,,We hebben er gezamenlijk in geïnvesteerd, maar hadden uiteraard wel een uitbater nodig. Die vonden we in Arian.”

Quote Het is verre van ideaal, maar zo’n kans doet zich maar één keer voor Arian Dijsselhof, Uitbater

Die had er meteen oren naar, al had hij zich een beter moment kunnen indenken. Dijsselhof: ,,Bij de start van Proeflokaal Zuid had ik stiekem al eens nagedacht over een dergelijke ontwikkeling. Maar de afgelopen drie jaar zijn niet gemakkelijk geweest. Door corona waren het allemaal onvolledige boekjaren en ook nu werken de omstandigheden niet mee: de prijzen stijgen, de markt staat onder druk, personeel is moeilijk te vinden en op de achtergrond blijft de dreiging van corona. Het is verre van ideaal, maar zo’n kans doet zich maar één keer voor.” Positieve kanten zien ze ook. Massier: ,,Er is echt behoefte aan zaalruimte in deze regio. Bovendien groeit Nieuwleusen nog steeds, met goede economische vooruitzichten.”

Palthepop

De overdracht wordt per 1 juli een feit. Het drietal neemt ’t Witte Peerd één op één over, met inbegrip van alle personeelsleden. Dijsselhof is van plan de huidige opzet te continueren. ,,De afzonderlijke bedrijfsonderdelen staan er goed op, die houden we in stand. Ik zal de komende tijd gaan pendelen tussen beide locaties. In Proeflokaal Zuid heb ik gelukkig enkele goede medewerkers aan wie ik wat kan overlaten.”

Massier vult aan: ,,Wellicht gaan we, naast bestaande initiatieven als Palthepop, ook zelf meer organiseren, met name voor de wat oudere jeugd.” Dijsselhof weer: ,,De eerste tijd zullen we nodig hebben om alles goed in de vingers te krijgen en aan elkaar te wennen. Daarna kijken we verder.”

De huidige eigenaren Dennis Kleinlugtenbeld en en Monique Koning houden op donderdagavond 30 juni hun afscheidsreceptie, waarbij iedereen welkom is.