Nieuwleusense weesotters Jan en Leon verhuisd naar Krimpenerwaard

met videoTwee jonge weesotters die vorig jaar juni in Nieuwleusen rondzwierven en gevangen werden, zijn vandaag uitgezet in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland. In de vele sloten die de polders daar tellen mogen Jan en Leon, zoals de jonge beestjes nu heten, zich gaan storten op de Amerikaanse rivierkreeft.

Hun moeder werd vorig jaar bij De Lichtmis op de N377 doodgereden. Drie jongen werden 7 kilometer verderop in Nieuwleusen gespot, piepend en vermoedelijk op zoek naar voedsel. Twee werden er daar gevangen, de derde is nooit meer gevonden, zegt Johan Spinder, regiocoördinator voor otters in Overijssel.

Later was Dedemsvaart in de ban van weesottertjes, toen er opnieuw een doodgereden otter langs de provincialeweg N377 werd gevonden. De jongen van deze moeder zijn volgens Spinder niet meer gevonden en hebben het waarschijnlijk niet overleefd.

Na vijftig jaar terug

De jonge Jan en Leon hadden dus meer geluk, werden gevangen in Nieuwleusen en overgebracht naar otter-opvangcentrum de RietNymf in het Friese Munnekeburen. Daar groeiden ze uit tot volwassen ottermannetjes. Twee wethouders uit de Krimpenerwaard hadden zich hard gemaakt voor de terugkeer van otters naar hun gebied, waar nu voor het eerst in vijftig jaar weer otters door de poldersloten zwemmen. De wethouders dragen de voornamen Jan en Leon en daarom kregen de net verhuisde otters hun naam.

Een van de twee Nieuwleusense otters onderzoekt zijn nieuwe woongebied. © Floris Scheplitz

Verstoord waterleven

Volgens regiohoofd Maarten Breedveld van het Zuid-Hollands Landschap beschikken de zwemmende Jan en Leon nu over een enorme voedselvoorraad. In het gebied leeft de invasieve Amerikaanse rivierkreeft. Deze verstoort het waterleven in sloten en plassen. ,,Het is dus mooi meegenomen dat de otter deze rivierkreeft eet’’, aldus Breedveld. Ook zijn er duizenden kilometers aan sloten en oevers in de polder, ideaal voor de otter.

Breedveld verwacht dat de mannetjesotters hun eigen territorium gaan maken. ,,In de Reeuwijkse Plassen en in de Nieuwkoopse Plassen zijn al andere otters te vinden. Wij gaan ervan uit dat de otters daar hun eigen vrouwtje gaan vinden.’’

Uitgestorven

Eind jaren 80 stierf de otter uit in Nederland. Dit kwam onder meer door de slechte waterkwaliteit na de intensivering van de landbouw. Ook kwamen er steeds meer wegen in Nederland waardoor otters werden doodgereden.

Sinds de jaren 80 is veel verbeterd. Er zijn faunatunnels waar dieren doorheen kunnen, zodat ze de wegen kunnen vermijden. Ook zijn er nieuwe natuurgebieden en is de waterkwaliteit verbeterd. In 2002 werden otters voor het eerst uitgezet in het noorden van ons land. Inmiddels is de otter onder meer terug in Friesland, Gelderland en Overijssel.

In Overijssel zijn volgens regiocoördinator Spinder nu weer een kleine tweehonderd otters te vinden. Door de groei van de soort worden ze ook weer sneller doodgereden, stelt hij vast. In de nog op te knappen delen van de N377, waar ook de moeder van Jan en Leon werd doodgereden, komen volgens Spinder nog twee faunatunnels waardoor de otters veiliger de weg kunnen passeren.