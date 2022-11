Nieuws gemist? Aanhouding in zaak vermiste Ercan • Inwoners Schuinesloot blokkeren school waar Oekraïne-opvang moet komen

Een 21-jarige man uit Apeldoorn is aangehouden in het onderzoek naar de vermiste Ercan Öztürk. Volgens de politie is hij ‘mogelijk betrokken’ bij deze zaak.

Niet alleen produceren we in deze regio veel te veel restafval, ook zijn we niet goed in afval scheiden. Daarmee duperen we onze portemonnee. Hoe kan dat beter? Zeven jaar geleden is afgesproken in 2020 nog maar honderd kilo restafval per inwoner te produceren. De helft van de gemeenten in deze regio voldoet twee jaar later nog steeds niet aan deze doelstelling.

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen stevent af op grote financiële tekorten. De organisatie omschrijft de situatie als ‘zorgelijk’. Daarom voert het bestuur versneld een aantal maatregelen door.

Inwoners van Schuinesloot blokkeren de oude school waarin de gemeente Hardenberg zeventig Oekraïense vluchtelingen wil opvangen. Ze staan er sinds de vroege maandagochtend met spandoeken en trekkers, bij de ingangen liggen bouwmaterialen, en bewoners zitten met stoeltjes rond een ton waarin brandhout wordt gestookt. Nee=Nee, melden ze.

Organiseren zat hem in het bloed en maakte van hem een autoriteit in de atletiek. Bockweg verscheen als erelid van atletiekunie KNAU in een rijtje met topsporters als Ellen van Langen en Jos Hermens. Afgelopen donderdag is Jan Bockweg (81) overleden.

George Russell schreef gisteren de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. Zelfs nu Max Verstappen geen enkele rol van betekenis speelde in de strijd om de winst, is hij wederom het middelpunt in de media. Max Verstappen weigerde namelijk de teamorders om zijn ploeggenoot Sergio Pérez te laten passeren en dat werd breed uitgemeten in de buitenlandse kranten.

Waarom ligt het Boetelerveld, tussen Raalte en Schoonheeten, er nog steeds bij als een ongeschonden, nat natuurgebied? Dankzij de Watersnoodramp, zo wordt op diverse websites en in naslagwerken gemeld. Raaltenaar Wim Hoogeland heeft dat nooit geloofd en ging op onderzoek uit...

Hij dacht dat voor dit bijzondere carnavalsjaar een speciale stadsprins gekozen zou worden, maar het is toch ‘gewoon’ Marc Schulte die mag regeren over Sassendonk, ofwel Zwolle. Hij moest er twee jaar op wachten.

Een enorme knal, gevolgd door chaos. Ricardo Hinderiks (24) uit Deventer schrok zich gisteren rot toen hij met zijn moeder in de buurt was van de aanslag in Istanboel. ,,Iedereen ging op de loop. Onze eerste reactie was toen ook: wegwezen hier.”

Jan en Geja Bisschop uit Heeten vertrekken opnieuw naar Oekraïne. Het echtpaar ving ruim vijf maanden de vier Oekraïense dochters van het artsenechtpaar Vadim en Olena Vus op. Die brachten ze afgelopen zomer terug naar hun ouders. Nu gaan ze weer, met medicijnen en verband en goederen.

En dan nog even dit: Zo zit je op de nationale televisie je nieuwe boek te promoten, zo zie je politieagenten paaltjes uit de grond rukken om twee ambulances zo snel mogelijk voor je deur te krijgen. En zo het leven te redden van je pasgeboren dochter. Hectisch is een understatement voor het dagje dat de Deventer journalist en schrijver Karel Smouter vrijdag beleefde.

