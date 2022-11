Nieuws gemist? Wie heeft plek voor gezin met 9 (pleeg-)kinderen? • Opkrabbelen als al je kippen door vogelgriep afgemaakt zijn

Plaats zo snel mogelijk de tijdelijke rijbaanscheiding op de levensgevaarlijke N50 bij Kampen. Die oproep doen SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en JA21 in de Tweede Kamer. Volgens verkeersminister Mark Harbers is er ‘geen dag te verliezen’. Een tegenvaller kan maanden vertraging opleveren.

Volledig scherm De vloer van de Walburgiskerk lag er in 2018 uit voor de aanleg van vloerverwarming.

Bij de grote verbouwing van de Zutphense Walburgiskerk in 2018 zijn delen van de crypte uit de 11de eeuw flink beschadigd. Achterhoekse werklieden hebben bij de sloop van de vloer, in strijd met de vergunning, ook historische delen van de kerk verwijderd. Hun werkgevers moesten daarvoor voor de rechter verschijnen.

Wie mag de komende vijf jaar de toiletborstelhouders, luchtverfrissers en het wc-papier voor de allerkleinste kamertjes van Saxion verzorgen? De aanbesteding daarvoor leverde de hogeschool de afgelopen maanden zoveel gezeik op, dat een rechter zich erover moest buigen.

Minimaal twee dagen overleven zonder stroom, gas en water. Iedere Nederlander moet zich 48 uur zélf kunnen redden als een cyberaanval of ramp het land platlegt. Dat zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

We zijn dooooorrrr: Louis van Gaal had na de zege van 2-0-zege van Oranje op Qatar complimenten voor Memphis Depay en Cody Gakpo. Over andere spelers was de bondscoach minder te spreken.

Handbalster Estavana Polman vervolgt haar loopbaan in Roemenië. De 30-jarige Polman, die de afgelopen jaren in Denemarken speelde, heeft getekend bij Rapid Bucuresti.

Het Kenniscentrum Oncologie in Deventer moet voor de zesde keer binnen korte tijd verhuizen. De huidige locatie wordt gesloopt. Maar een nieuwe plek is niet in beeld. De PvdA springt in de bres. Of het helpt, is nog onzeker. ,,Hier gaat zoveel tijd en energie in zitten.’’

Het was druilerig die avond, en donker. Op de weg was het rustig en hij had alle tijd. Toch reed Adriaan S. uit Kampen (nu 21 jaar) volgens justitie met veel te hoge snelheid over de Flevoweg. Hij zag Bas pas toen hij op zijn motorkap lag. Het jonge Kamper slachtoffer lag ruim twee weken in coma en krijgt zijn oude leven nooit meer terug.

Volledig scherm Christien Hop en Nick Appelboom vangen sinds half april in een boerderij van familie negen kinderen en twee begeleiders uit Oekraïne op. © Ruben Schipper Fotografie

Noodkreet na half jaar Oekraïense kinderen in Veluwse woonboerderij: wie heeft er een nieuwe plek? Teruggaan zit er voorlopig niet in voor het gezin met negen wees- en pleegkinderen dat hier al sinds half april onderdak vindt. Maar hier blijven kan ook niet.

Door de vogelgriep werden op het pluimveebedrijf van de familie Visscher in Dalfsen niet minder dan 100.000 scharrelkippen en 15.000 biokippen geruimd. Zowel financieel als emotioneel een zware klap. Inmiddels is het bedrijf klaar voor een nieuwe start, al is de angst voor vogelgriep niet geheel verdwenen.

En dan nog even dit: Raakte hij hem nou wel of niet? De openingsgoal van Portugal tegen Uruguay (2-0) kwam gisteravond uiteindelijk op naam van Bruno Fernandes, maar Cristiano Ronaldo beweert dat hij de voorzet van zijn ploeggenoot wel degelijk schampte. Adidas heeft het antwoord.

