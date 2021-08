Nog één allerlaatste keer opent Ben Bakker uit Radewijk de poorten: ‘De tuin en het huis zijn te leidend geworden’

‘Ben in de tuin’ staat er op het bordje aan het huis te lezen. Ben Bakker lacht. ,,Ik ben inderdaad veel in de tuin te vinden.’’ En dat is niet voor niets, want hij is eigenaar van een woonboerderij in Radewijk met een enorme tuin. Een aantal jaren geleden nam hij het initiatief om tuinen in het Vechtdal open te stellen.