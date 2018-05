Noodbrug bij Gramsbergen

Typisch Dalfsen dringt aan op snelle verbete­ring centrum

12:32 Werkgroep Typisch Dalfsen heeft de nieuwe gemeenteraad in een brief gevraagd haast te maken met de uitvoering van de vorig najaar vastgestelde centrumvisie. Die moet van het dorpshart 'een levendig, onderscheidend en duurzaam' centrum maken waar het aantrekkelijk winkelen, wonen, werken en recreëren is.