Notenteelt kan Overijsselse agrariërs helpen aan extra inkomsten

De vraag naar noten neemt toe in Nederland en in het buitenland. Agrariërs kunnen profiteren van deze groeimarkt door naast hun huidige bedrijf ook noten te gaan telen. Maar ze kunnen beter niet over één nacht ijs gaan, zo adviseert de Nederlandse Notenvereniging.

,,De trend is dat Nederlanders gezonder gaan eten. Minder vlees, meer groenten, fruit, granen en noten. Aangeraden wordt minstens vijftien gram ongezouten noten per dag te eten." Ton Baltissen, voorzitter van de Nederlandse Notenvereniging, geeft ermee aan dat de notenteelt in Nederland een groeimarkt kan zijn.

Aanbod verbreden

De vereniging hield in Overijssel onlangs drie oriëntatieavonden, waarvan er één plaatsvond in Landgoedcentrum Vilsteren. De bijeenkomsten trokken elk zo'n honderd belangstellenden, aanzienlijk meer dan verwacht. Toch stak niet één van de toehoorders tegen het eind van de avond zijn hand op bij de vraag wie er 'vanaf morgen noten gaat telen'. Voor de meeste agrariërs diende de avond slechts ter informatie. ,,Misschien is het wat", zegt een van hen. ,,Ik draag binnenkort mijn bedrijf over aan mijn zoon en het is altijd verstandig om je aanbod te verbreden."

Quote Worden het zogeheten tafel­nootjes of industriële noten voor bijvoor­beeld bakkerijen of hazelnoot­pas­ta-producen­ten?

Wie begint, moet eerst een aantal strategische keuzes maken: worden het zogeheten tafelnootjes of industriële noten voor bijvoorbeeld bakkerijen of hazelnootpasta-producenten? Welke apparatuur schaf je aan voor je plant- en oogstsysteem, en vooral: op welke rassen ga je je toeleggen? ,,Want veel notenrassen zijn gevoelig voor ziekten, plagen en weersinvloeden", zegt notenteler Harm Tuenter. ,,Bovendien verdragen niet alle rassen zich met elkaar. Verder moeten de bomen ver genoeg uit elkaar staan, zodat de bladeren voldoende zonlicht krijgen. En je moet het gras rondom regelmatig reinigen van blad en snoeihout, want dat kan de groei belemmeren."

Pionieren

Een enkeling teelt al noten in het Vechtdal. Anja Sterken is, geholpen door dochter Judith en zoon Alton, al ruim tien jaar de drijvende kracht achter Notenplantage Witharen, die destijds werd opgezet door haar man Johan. ,,In 1998 hebben we vijf hectare grond beplant met hazelaars en walnootbomen, als aanvulling op ons vleesvarkensbedrijf", vertelt ze.

,,Ja, het was pionieren. Aanvankelijk kregen we vooral verbaasde reacties, maar achteraf vinden mensen dat we het toch wel goed bekeken hebben. Johan ontwierp veel specifieke apparaten en machines zelf. Dat moet wel, anders lopen de investeringen erg hoog op. Het duurt een paar jaar voordat de bomen groot genoeg zijn. Dit jaar was de oogst goed, maar we hebben ook mindere jaren gekend. Het is van heel veel factoren afhankelijk: de grond zelf, het onderhoud, maar zeker ook het weer."